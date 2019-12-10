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Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:52Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın
Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aksoy, kategorisinde "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.
Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Kaynak: AA

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