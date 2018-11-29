Kızılcahamam'da Izgara ve Rögar Kapakları Yenilendi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:03



29 Kasım 2018 Perşembe 11:03

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'in talimatları ile ilçe içerisindeki yaşanan tüm aksaklıklara anında müdahale ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince ilçe içerisindeki ızgara ve rögar kapakları yenilendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince yapılan çalışmalarda 110 adet ana baca asfalt konumuna getirildi. 250 adet ana baca temizliği yapıldı. 290 adet yağmur suyu ızgarası temizliği yapıldı. 180 adet yağmur suyu ızgarası imalatı yapıldı.Başkan Güney, Kızılcahamam için gece gündüz demeden özveri ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek hem belediye ekipleri ile hem de zaman zaman Büyükşehir Belediyesi destekleri ile koordineli olarak tüm aksaklıklara anında çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. - ANKARA