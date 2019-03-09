Kızılcahamam'da "Jeopark Müzesi" Açılışı

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Jeopark Müzesi" törenle açıldı.
Törene, AK Parti
Ankara Milletvekili Emrullah İşler
, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Belediye Başkanı Muhittin Güney
, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar
, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili İşler
, İlçe Kaymakamı Yıldız ve Belediye Başkanı Güney
, programda yaptıkları konuşmalarda, müzenin hayırlı olmasını diledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay dua ettirdi.
Öte yandan İşler, program sonrası ilçede esnaf ziyareti yaparak, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'a destek istedi.
Güncel
Kaynak: AA