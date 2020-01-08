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Kızılcahamam'da karla mücadele

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılcahamam'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

08.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:32 Kızılcahamam'da karla mücadele
Belediyesi Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılcahamam'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Kızılcahamam Belediyesi harekete geçti.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmaları yerinde inceleyerek takip eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz yedi gün yirmi dört saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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