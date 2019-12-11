Haberler » Güncel » Kızılcahamam'da 'Kaymakamlık Voleybol Turnuvası' devam ediyor - Haber

Kızılcahamam'da "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" devam ediyor

Kızılcahamam'da düzenlenen "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" karşılaşmaları devam ediyor.

11.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:20Kızılcahamam'da
'da düzenlenen " Turnuvası" karşılaşmaları devam ediyor.

Kaymakamlık ile Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 9 takımın katıldığı turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor.

Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Rıza Doğan Spor Salonu'nda oynanan maçlarda kamu kurumlarının takımları mücadele ediyor.

Bugün oynanan Kızılcahamam Anadolu Lisesi ile Çağatay Ortaokulu müsabakalarını Kaymakam Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da izledi. dilediler.

Turnuvada grup maçlarının sonunda her grubun ilk 2 takımı finallere katılmaya hak kazanacak.
Kaymakamlık Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşması 20 Aralık'ta oynanacak.

Kızılcahamam, Kaymakamlık, Rıza Doğan, voleybol, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Bosna Hersek'te "Türk Film Haftası" başladı - Haber
19:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı - Haber
19:16 Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:16 "Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği - Haber
19:13 Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden - Haber
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Haber
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
11.12.2019 19:22:14