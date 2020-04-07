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Kızılcahamam'da koronavirüs önlem çalışmaları

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugüne kadar dezenfekte çalışmaları sürüyor.

07.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:38
Kızılcahamam'da koronavirüs önlem çalışmaları
Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugüne kadar dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İlçede hergün dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Acar, "Belediyemiz, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçemizde bulunan okullar, ibadethaneler, sağlık ocağı, çocuk oyun parkları başta olmak üzere toplamda şu ana kadar 1280 defa dezenfekte çalışması yürüttü. Vatandaşın zorunlu olarak toplu halde bulundukları noktalar ise hemen her gün dezenfekte edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Acar, virüs salgını sona erene kadar dezenfekte çalışmalarının her gün farklı noktalarda devam edeceğini dile getirdi.
Salgına yönelik vatandaşları uyaran Acar, şunları kaydetti:
"Bizim yaptığımız bu çalışmaların amacına ulaşması için de gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse ilgili bakanlıklarımızın telkin ettiği kurallara vatandaş olarak uymamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Acar, Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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