Menü
Haberler ›› Güncel ››Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri - Güncel

Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.

13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri
Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.
Belediye ekipleri, Kızılcahamam Yaşlı Bakım ve Huzurevi, ana hizmet binaları ve camilerin de aralarında bulunduğu kapalı alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Dünyada hızla yayılan koronavirüsüne karşı ilçemizde gerekli tedbirleri alıyoruz. İlçemizde yürütülen çalışmalar Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Huzurevi, kamu kurum ve camilerimizde öncelikli başladı. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kızılcahamam, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti