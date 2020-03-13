Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri
Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.
13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.
Belediye ekipleri, Kızılcahamam Yaşlı Bakım ve Huzurevi, ana hizmet binaları ve camilerin de aralarında bulunduğu kapalı alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Dünyada hızla yayılan koronavirüsüne karşı ilçemizde gerekli tedbirleri alıyoruz. İlçemizde yürütülen çalışmalar Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Huzurevi, kamu kurum ve camilerimizde öncelikli başladı. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Belediye ekipleri, Kızılcahamam Yaşlı Bakım ve Huzurevi, ana hizmet binaları ve camilerin de aralarında bulunduğu kapalı alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Dünyada hızla yayılan koronavirüsüne karşı ilçemizde gerekli tedbirleri alıyoruz. İlçemizde yürütülen çalışmalar Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Huzurevi, kamu kurum ve camilerimizde öncelikli başladı. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kızılcahamam, Güncel
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