Menü
Haberler ›› Güncel ››Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri - Güncel

Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:58
Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri
Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Koronavirüse karşı tedbirlerini artıran belediye ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, kıraathaneler, kaplıcalar ve umumi tuvaletlerde virüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız ilaç, bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan bir ilaç ve kesinlikle halk sağlığına bir zararı yok." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Kızılcahamam, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü