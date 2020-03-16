Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri
Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:58
Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Koronavirüse karşı tedbirlerini artıran belediye ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, kıraathaneler, kaplıcalar ve umumi tuvaletlerde virüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız ilaç, bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan bir ilaç ve kesinlikle halk sağlığına bir zararı yok." dedi.
Koronavirüse karşı tedbirlerini artıran belediye ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, kıraathaneler, kaplıcalar ve umumi tuvaletlerde virüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız ilaç, bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan bir ilaç ve kesinlikle halk sağlığına bir zararı yok." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Kızılcahamam, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü