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Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum ve otel işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

13.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:52
Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum ve otel işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.
Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Çakırhava Menteş tarafından koronavirüsü hakkında bilgi verilerek, dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye tarafından kurumlarda dezenfekte çalışması yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Süleyman Acar, Kızılcahamam, Koronavirüs, Güncel

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