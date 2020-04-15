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Kızılcahamam'da koronavirüsle mücadelenin yanı sıra peyzaj çalışmaları da sürüyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanı sıra peyzaj çalışmalarının da sürdürüldüğünü bildirdi.

15.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:32
Kızılcahamam'da koronavirüsle mücadelenin yanı sıra peyzaj çalışmaları da sürüyor
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanı sıra peyzaj çalışmalarının da sürdürüldüğünü bildirdi.
Acar, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin bahar aylarının gelmesiyle park ve bahçe düzenlemesi, asfalt, kaldırım ve yol çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.
Vatandaşların koronavirüs sürecinin ardından ilçede keyifle gezebilecekleri ortam hazırladıklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:
"Kaplıca tadilat çalışmalarımız da sürüyor. Diğer yandan yürüyüş yolları ve parklarımızda bakım yapıyoruz. Çimlerimiz biçiliyor, çiçekler dikiliyor. Salgını sağlıkla aşınca Kızılcahamam'da rengarenk bir ortamda bir arada olacağız. Düzenli peyzaj çalışmaları ile yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu parklarda vatandaşlarımız virüs tehlikesi geçtikten sonra spor, dinlenme ve çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçirebilecekler."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Acar, Kızılcahamam, Kaplıca, Güncel
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