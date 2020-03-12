Kızılcahamam'da koronavirüsü eğitimi verildi
Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye personeline koronavirüs eğitimi verildi.
12.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:40
Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye personeline koronavirüs eğitimi verildi.
Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programında belediye personeli, İlçe Sağlık Müdürü Çakırhava Menteş tarafından şüpheli gördükleri şahıslara nasıl davranılması gerektiği, olası koronavirüs vakalarına karşı yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hususlarında bilgilendirildi.
Menteş, konuşmasında ilçede gereken tedbirlerin alındığını vatandaşların da el hijyeni ve kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programında belediye personeli, İlçe Sağlık Müdürü Çakırhava Menteş tarafından şüpheli gördükleri şahıslara nasıl davranılması gerektiği, olası koronavirüs vakalarına karşı yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hususlarında bilgilendirildi.
Menteş, konuşmasında ilçede gereken tedbirlerin alındığını vatandaşların da el hijyeni ve kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kızılcahamam, Menteş, Güncel
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