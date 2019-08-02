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Kızılcahamam'da kurban pazarında hareketlilik arttı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.

02.08.2019 11:15 Kızılcahamam'da kurban pazarında hareketlilik arttı
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkisinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurulan kurban satış pazarına gün geçtikçe ilgi artıyor.
Bazı kurban sahipleri, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanların yapımına devam ediyor.

Kurbanlıkların pazar yerine girişlerinde Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak kurban vasfına uygun olan hayvanların satışına müsaade ediliyor.

Öte yandan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, besicilerle sohbet etti, satışlar hakkında bilgi aldı.

Kurban Bayramı, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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