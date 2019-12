Kızılcahamam'da Mor Bazlama üretimi başladı

Kaplıcaları, doğası, sucuğu, suyu, maden suyu ve bazlaması ile ünlü olan Kızılcahamam'da mor bazlama üretimi de başladı.



Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama üreten işyerini ziyaret etti.



Bazlama İşletmecisi Necla Özgen, ürettikleri mor bazlama hakkında bilgi vererek mor bazlamanın özelliklerini şöyle sıraladı;



"Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler antosiyaninler olarak bilinmekte ve sağlığımıza birçok faydası bulunmakta. Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama, düşük glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor" dedi.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Öncelikle hepinizin bildiği gibi Kızılcahamam, Türkiye'nin Termal Cenneti, ayrıca bazlaması ile ünlü olan bir ilçe. Yine bir ilk olarak mor bazlama üreten arkadaşlarımıza, mor bazlamaya verdikleri destekten dolayı İlçe Tarım Müdürümüz ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra piyasada normal bazlamanın yanında mor bazlamayı da bulacaksınız. Diyabet hastalarımız bu bazlamadan istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Bazlamanın Başkenti Kızılcahamam'da sizleri mor bazlama dediğimiz yeni bir ürünümüzle selamlıyoruz. Yaptığımız incelemelerde son yıllarda Japonya'da zorunlu olan mor ekmeğin bir benzeri İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmet Kaya yönetiminin yapmış olduğu mormiks projesiyle biz de ilçemize yakışan bazlamanın başkenti olarak tanımladığımız Kızılcahamam mor bazlamayı geliştirmeyi düşündük. Bu anlamda bugün burada sizlerle beraber mor bazlamanın yapılışına eşlik ediyoruz. Glisemik endeksi düşük olduğu için %20 oranında daha geç acıkmaya neden olan mor ekmeği, mor bazlamaya çevirdik. Bu anlamda diyabet hastalarımızın ve obizete problemi yaşayan insanların Kızılcahamam'a gelip mor bazlama ile tanışmalarını bekliyoruz" dedi.



Mor bazlama nedir?



Mor bazlama, fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı bazlamadır. Mor bazlamayı herkes tüketebilir. Bu bazlamayı yerken normal bazlama tadı alırsınız böylece sürekli tüketiminde hiç bir zorlanma yaşamazsınız. Tadı değişmez çünkü içeriğini oluşturan MORMİKS karışımı yüksek teknoloji sayesinde bu engeli ortadan kaldırmıştır. Tamamen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Tamamen doğaldır. Katkı maddesi içermediğinden raf ömrü normal bazlama ile aynıdır. Hedefimiz bu bazlama ile her sofraya girebilmektir. Çünkü günlük ve sürekli tüketiminde insan vücuduna inanılmaz faydaları vardır.



Mor bazlamanın Faydaları Nelerdir?



Bu bazlama glisemik indeksi diğer bazlama ya oranla %20 düşüktür. Böylece daha fazla tokluk hissi verir. Özellikle diyet yapanların bu ekmeği tüketmesi çok faydalıdır. Ülkemizde şeker hastalığı çok yaygındır. Şeker hastalığında şeker kana çok hızlı karışır. Mor bazlama içerdiği karışım sayesinde şekeri dengede tutar. Şeker dengesini şeker enzimlerini baskılayarak sağlar. Şeker birden kana karışmaz. Bu ekmek içerdiği doğal karışım sayesinde vücutta geniş çapta temizlik yapar. Temizliği sahip olduğu antioksidan özelliği sayesinde yapar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede hastalıklara yakalanma riski azalır. Mevcut hastalıkların iyileşmesi için savaş verir. İçerdiği antosiyanin sayesinde vücutta onarım başlatır. Mor bazlama tüketmek şeker, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damar tıkanıkları, böbrek yetmezlikleri, erken yaşlanma ile başlayan unutkanlık gibi hastalıklarla mücadele demektir.



Mor bazlama neden mor



Mor sebze ve meyveler yüksek ve nano teknoloji ile saflaştırılır. Posa ve şekeri ayrıştırılır. Antosiyanin içeren mor pigmentli karışım elde edilir. Bu karışım girdiği her gıdanın rengini mora dönüştürür. Bu renk tamamen doğaldır. - ANKARA

Kaynak: İHA