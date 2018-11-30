Kızılcahamam'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız
'ın başkanlığında Muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen Muhtarlar toplantısı, Kızılcahamam Yakuttaş Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Yıldız'ın yanı sıra Belediye Başkanı Muhittin Güney
, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
, İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay, İlçe Jandarma
Komutanı Kadir Bilgi, Kızılcahamam Aski Müdürü İsmail Çınar
, İlçe Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar
, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.
Yakuttaş Düğün Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar toplantısında Kızılcahamam Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikram edildi. Yemeğin ardından toplantıya katılan muhtarlar söz alarak Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney'e taleplerini bildirdi. - ANKARA
Mehmet Yıldız,Ankara,Kızılcahamam