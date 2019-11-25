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Kızılcahamam'da Öğretmenler Günü kutlandı

Kızılcahamam Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi.

25.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:52Kızılcahamam'da Öğretmenler Günü kutlandı
Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Emekli öğretmenlere plaket takdim edildi. Öğretmenler arasında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.
Program, öğretmenlerden oluşan müzik korosunun verdiği konserle tamamlandı.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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