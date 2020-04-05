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Kızılcahamam'da pazarda koronavirüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışların başlamasının ardından Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini artırarak, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
Kızılcahamam'da pazarda koronavirüs denetimleri
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışların başlamasının ardından Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini artırarak, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Buna göre, Pazar yerleri tek noktadan girilebilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Giriş noktalarında vatandaşlar ellerini dezenfekte ettikten sonra zabıta ekiplerinin dağıttığı maskeleri alarak pazar yerlerine alınmaya başlandı.
Maske ve eldiven denetiminin de yapıldığı pazar yerlerinde, zabıtalar tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontroller yaptı. Ekipler, tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Pazar yerlerimizde gerekli tüm önlemleri aldık. Ancak vatandaşlarımızın da dikkat etmeleri gereken hususlar var. Pazara giden vatandaşlarımız ürünlere dokunmasın, çünkü her temas bir risktir. Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah." dedi

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Zabıta, Güncel
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