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Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek

Kızılcahamam Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nın 18-19 Şubat'ya yapılacağı bildirildi.

06.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:02Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek
Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nın 18-19 Şubat'ya yapılacağı bildirildi.
Belediye ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürlüğünün ilçede bulunan Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi'nde organize ettiği turnuvada müsabakalar saat 10.00'dan itibaren başlayacak.
Gençler kategorisinde 2000-2001-2002 doğumlu sporcular, yıldızlar kategorisinde 2003-2004- 2005 doğumlu sporcular ve minikler kategorisinde de 2005-2006 doğumlu sporcular güreşecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, merhum şampiyon güreşçi Rıza Doğan'ın anılacağı turnuvaya tüm güreşseverleri davet etti.

Kızılcahamam, Rıza Doğan, Güncel

Kaynak: AA

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