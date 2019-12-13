Haberler » Güncel » Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı - Haber

Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı

Kızılcahamam'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.

13.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:54Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı
'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.
Terminal binası yakınlarında başlayan çalışma nedeniyle Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi.
Başkan Acar, konuşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü yetkililerine projeyle ilgili desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Termal suyun ilçe için çok önemli olduğuna vurgu yapan Acar, yeni kaynaklar üzerine yapılacak yatırımlarla ilçeye ekonomik girdinin artacağını ifade etti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05 AB'den İngiltere'ye "Brexit'i onayla" mesajı - Haber
13:05 "Ninja Kaplumbağalar" yakayı ele verdi - Haber
13:05 Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı - Haber
13:01 İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti - Haber
13:01 Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin'den önemli açıklamalar - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:10:22