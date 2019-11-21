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Kızılcahamam'da sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

21.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:10Kızılcahamam'da sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı
Belediyesi tarafından Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy konuşma yaptı. Ardından Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre İzinleri Şube Müdürü Ebru Dilber Çudadar'ın sunumu ile bilgilendirme gerçekleştirildi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Kaynak: AA

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