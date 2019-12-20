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Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

20.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:18 Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi
Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen 'da Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında tüm mahallelere mavi geri dönüşüm atıkları için konteyner yerleştirildi.
Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni inceledi.
Acar, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan sıfır atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam'da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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