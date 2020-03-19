Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi - Güncel

Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi

Kızılcahamam'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.

19.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:12
Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi
Kızılcahamam 'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.

İlçede yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında Kızılcahamam Otobüs Terminali, halk otobüsleri ve taksi durakları, taksilerde de olmak üzere dezenfekte yapıldı.
Yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı terminalde dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, toplu ulaşım araçlarını da ilaçlayarak hijyen sağladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, gerek hemşehrilerinin, gerekse misafirlerinin güvenli ve sağlıklı yolculuğa ulaşması adına Kızılcahamam Otobüs Terminali'nde görev yapan tüm ulaşım araçlarını dezenfekte ettiklerini anlatarak, "İlaçlama ve dezenfekte işlemleri ile halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Tedbir amaçlı dezenfekte işlemine özellikle ortak kullanım alanlarında hijyene daha fazla önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için tedbirimizi almaya devam edeceğiz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kızılcahamam, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading