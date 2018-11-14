Kızılcahamam'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Özbek
'in (44) kullandığı 07 GLR 44 plakalı otomobil, ilçe girişindeki yol ayrımında Simge
Nur Sezgin (26) idaresindeki 06 SN 194 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Sezgin ile annesi Nurten Sezgin (68) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Mustafa Özbek,Ankara,Kızılcahamam
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:28