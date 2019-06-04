Kızılcahamam'da trafik uygulaması

Kızılcahamam
ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız
, trafik uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı. Türkiye
genelinde başlatılan trafik uygulaması devam ederken, Kaymakam Yıldız'da uygulamaya katıldı.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Yıldız, vatandaşlara çikolata dağıtarak bayramını kutladı.
Kaymakam Yıldız'a İlçe Jandarma
Komutan Vekili Uğur Yılmaz
ve İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
eşlik etti.
Kaynak: AA
Türkiye
, Mehmet Yıldız
, Kızılcahamam
, Güncel