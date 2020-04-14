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Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.

14.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:40
Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu
Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.
Yangın, saat 12.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde Hasan Akbaş'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 6 eve daha sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcahamam, Hasan Akbaş, Ankara, Güncel
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