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Kızılcahamam'da yemek yarışması ve yaz konserleri

Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen yemek yarışması ve konserler 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

16.08.2019 09:59 Kızılcahamam'da yemek yarışması ve yaz konserleri
Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen yemek yarışması ve konserler 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Belediyenin organize ettiği "Ulusal Yöresel Yemek Yarışması" etkinliklerinin akşamında verilecek konserlerde, 23 Ağustos Cuma günü Ömer Faruk Bostan, 24 Ağustos Cumartesi günü ise Umut Sülünoğlu, Uğur Önür ve Mustafa Arı sahne alacak.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 23-25 Ağustos'ta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek yemek yarışması ve konserlere tüm halkı davet etti.

Kızılcahamam, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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