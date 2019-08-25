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Kızılcahamam'da yemek yarışması yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından 81 ilden katılımcılarla düzenlenen "Yöresel ve Ulusal Yemek Yarışması" ödül töreniyle sona erdi.

25.08.2019 22:00 Kızılcahamam'da yemek yarışması yapıldı
Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından 81 ilden katılımcılarla düzenlenen "Yöresel ve Ulusal Yemek Yarışması" ödül töreniyle sona erdi.
Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen yarışmada, aşçılar hünerlerini sergiledi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, katılımcılara ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Hacı Turan'ın da aralarında bulunduğu protokol tarafından verildi.
Yarışmada Ayşe Nur Alkan birinci, Nuran Ünsal ikinci, Reyhan Altunay üçüncü oldu.

Kızılcahamam, Şef, Güncel

Kaynak: AA

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