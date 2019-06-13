Kızılcahamam'da yıl sonu sergisi

Kızılcahamam
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Gelenekten Yeniliğe Ebruyla Soft Kumaş Üretimi Projesi" açılışı ve yıl sonu sergisi düzenlendi.Halk Eğitimi Merkezi
bahçesinde düzenlenen sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sergide ebru sanatı ile yapılan resimler tanıtıldı.
Kursiyerler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ilgi gördü.
Sergiyi Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Uğur Yılmaz
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar, öğretmen ve vatandaşlar gezdi.
Kaynak: AAHalk Eğitimi Merkezi
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