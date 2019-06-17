17.06.2019 23:39
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Kızılcahamam'da yıldırım isabet eden ahırdaki 20 koyun ve çoban köpeği öldü

Kızılcahamam

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu. Yıldırım isabet eden bir ahırdaki 20 koyun ile 1 çoban köpeği öldü.
Kızılcahamam'da gün boyu süren sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşen yağış, tarım alanlarına zarar verirken, şiddetli rüzgar ilçede yıkıma neden oldu. Eğerlikozören, Eğerlibaşköy, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde pek çok yapı selden hasar gördü. Eğerlibaşköy mahallesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu, içerideki 20 koyun ve 1 çoban köpeği öldü. ASKİ ekiplerinin, selden zarar gören köprü ve geçitlerin kullanıma açılması için çalışması sürüyor.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara, Kızılcahamam, Güncel

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