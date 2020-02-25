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Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa uyarılarda bulundu.

25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:58Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa uyarılarda bulundu.
Ekipler, esnaftan, kaldırımlarda bulunan eşyaları içeri almasını ve tabelaları kaldırmasını istedi.
Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Yüce, yaptığı açıklamada, şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uygulayacaklarını söyledi.
Yayaların kaldırımları sorunsuz şekilde kullanmaları gerektiğine işaret eden Yüce, şunları kaydetti:
"İşgaller konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş yapan vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları hem sıkıntıya sokuyor, hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Esnafımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz."
Yüce, kuralları ihlal edenlere yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Zabıta Müdürlüğü, Kızılcahamam, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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