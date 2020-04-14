Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı.

14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:25
Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı
Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk ve yaşlıları korumak için şerit çekerek parkları oyun ve spor gruplarını kapatan yetkililer, salgın sonrası için çalışma yürütüyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Covid-19 ile mücadele için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.
Hem çocukları hem de büyükleri koronavirüs tehlikesinden korumak için parklara geçici olarak şerit çekerek dezenfekte ettiklerini belirten Acar, "Parklarımızı yeniliyor, oyun ve oturma gruplarının tamirini, boya ve bakımıyla peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sona erdiğinde parklarımız pırıl pırıl olsun, çocuk sesleriyle dolsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:44: Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor - Haber 15:44: Kastamonu Belediyesi, ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor - Haber 15:44: Mersin'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:43: Salda Gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek - Haber 15:43: Karantinadaki sokağa maske desteği yapıldı - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler