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Kızılcahamam'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kızılcahamam ilçesinden toplanan insani yardım malzemesi yola çıktı.

27.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:16Kızılcahamam'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçesinden toplanan insani yardım malzemesi yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi, deprem zedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem bizleri derinden üzdü. Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına Kaymakamlığımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede bir tır insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkardık." dedi.

Kızılcahamam, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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