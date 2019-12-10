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Kızılcahamam'dan kısa kısa

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve iki ana caddedeki iş yeri ve apartmanların cephe giydirilmesi işlemleri devam ediyor.

10.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:32Kızılcahamam'dan kısa kısa
Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve iki ana caddedeki iş yeri ve apartmanların cephe giydirilmesi işlemleri devam ediyor.

Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nden başlayan çalışmalar, Cengiz Topel Caddesi'nde sürüyor.
Cephe giydirme işini yapacak firmanın temsilcileri, esnaf ve mülk sahipleri ile toplantı yaparak bilgi verdi.
Belediye Başkanı Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilen bu önemli çalışma sonunda ilçemizin çehresi oldukça değişecek. Yapılan her çalışma, ilçe halkımızı ve misafirlerimizi daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşatmak ve ağırlamak için tasarlanıyor. Proje ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ekoturizm planlama çalışması
Kızılcahamam'da, Orman Genel Müdürlüğünün ekoturizm ve ekoköy uygulamaları kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Can Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzman hocalarımızın ekoturizm uygulamalarında gösterdikleri bilimsel rehberliği bölgemizin misafirperverliği ile birleştirerek konuklarımıza daha keyifli anların bolca yaşatılması dileğiyle, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüze program nedeniyle teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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