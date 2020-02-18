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Kızılcahamam heyetinden bakanlıklara ziyaret

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve beraberindeki heyet, bazı bakanlıklarda bürokratları ziyaret etti.

18.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:12Kızılcahamam heyetinden bakanlıklara ziyaret
Kaymakamı Can Aksoy ve beraberindeki heyet, bazı bakanlıklarda bürokratları ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp, Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, Yönetim Hizmetleri ve Finansman Daire Başkanı Nihat Yaman'ı makamlarında ziyaret ederek Kızılcahamam ile ilgili projeler hakkında görüştü.
Heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'e de ziyarette bulundu.
Belediye Başkanı Acar, temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemize daha iyi hizmetler getirebilmek için hem ilçemizde hem ilçemiz dışında çalışmalarımıza ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde, Kızılcahamam için daha iyi neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bizleri sıcak bir şekilde karşılayan tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam, Can Aksoy, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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