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Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi

İstanbul Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

24.11.2019 01:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:52Kızılcahamam ilçesi hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi
D-750 Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Kızılcahamam D-750 Karayolu üzerinde Hastane Kavşağı ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne gitmekte olan 19 NC7 20 plakalı otomobil ile hastane yönünden yola çıkan 16 K 3758 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonucunda araçların birinde bulunan aileye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yola çıkan aracın sürücüsünde ise bir şey olmadığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kızılcahamam, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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