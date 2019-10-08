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Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçiler Cavit Acar ve Tunahan Akay, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

08.10.2019 10:46Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret
Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçiler Cavit Acar ve Tunahan Akay, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Süleyman Acar, yıldızlar kategorisinde 65 kiloda şampiyon olan Tunahan Akay ile gençler kategorisinde 65 kiloda şampiyon olan Cavit Acar'ı tebrik etti.
Süleyman Acar, "Cavit Acar ile Tunahan Akay kardeşimi ve antrenörlerimiz Halil Yılmaz, Mehmet Çetin hocalarımızı da tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Bulgaristan, Spor

Kaynak: AA

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