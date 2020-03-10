Kızılcahamam'ın ilk kadın kooperatifi kuruldu
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu.
10.03.2020 04:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:09
Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu. Kızılcahamam Lonca kadınlar girişimi üretim ve işletme ismiyle kurulan kooperatif, Bakanlık onay ve tescil işlemlerinin ardından faaliyetine başlaması bekleniyor.
Kadınlar, amaçlarını Kızılcahamam'a özgü yerel ürünleri, katma değerli ürünlere dönüştürerek tüm Türkiye'ye ulaştırmak olarak belirttiler. - ANKARA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 girişimciden oluşan ilk ve tek kadın kooperatifi kuruldu. Kızılcahamam Lonca kadınlar girişimi üretim ve işletme ismiyle kurulan kooperatif, Bakanlık onay ve tescil işlemlerinin ardından faaliyetine başlaması bekleniyor.
Kadınlar, amaçlarını Kızılcahamam'a özgü yerel ürünleri, katma değerli ürünlere dönüştürerek tüm Türkiye'ye ulaştırmak olarak belirttiler. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kızılcahamam'ın ilk kadın kooperatifi kuruldu
Etiketler : Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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