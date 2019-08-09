Haberler» Güncel» Haber

Kızılcahamam kaymakamı Pursaklar'a atandı

Kızılcahamam kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Yıldız'ın ataması Pursaklar ilçe kaymakamlığına yapıldı.

09.08.2019 09:59 Kızılcahamam kaymakamı Pursaklar'a atandı
Kızılcahamam kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Yıldız'ın ataması Pursaklar ilçe kaymakamlığına yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

2014 yılında Kızılcahamam kaymakamı olarak göreve gelen Mehmet Yıldız, Pursaklar kaymakamı olarak atandı. 5 yıl boyunca Kızılcahamam'da hizmet yapan ve 'Fahri Kızılcahamamlı' unvanını alan Mehmet Yıldız'dan boşalan Kızılcahamam Kaymakamlığına, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy'un atandığı öğrenildi. - ANKARA

Mehmet Yıldız, Kızılcahamam, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:15   Acemi kasaplara gün doğdu
11:15   Yangın evlerini de umutlarını da kül etti
11:15   25 ülkeden 60 akademisyen "ümmet" fikrini tartıştı (1)
11:15   Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı
11:14   Şahinkaya Kanyonu'na turist akını
11:14   Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede
11:14   Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu