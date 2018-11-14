Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız'dan Okul Ziyareti

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:39



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:39

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.Anaokullarını da ziyaret eden Kaymakam Yıldız, çocuklara masal okudu, onlarla oyun oynadı.Renkli anıların yaşandığı ziyarette Yıldız, çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.Yıldız, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş da katıldı.