Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Atatürk'ü Andı

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu tarafından Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.<br><br>Kızılcahamam Hakimevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Atatürk'ü Anma Programı'na, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.<br><br>Açılış konuşmasını Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Mustafa Kemal Atatürk konulu programı sundu.<br><br>Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kaymakam Mehmet Yıldız tarafından Aysal'a çiçek ve belge takdim edildi. - ANKARA