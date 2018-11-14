14 Kasım 2018, 16:31
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Kızılcahamam Myo'da Atatürk Anıldı

Kızılcahamam Myo

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.

Kızılcahamam Hakimevi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Kızılcahamam MYO Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programda Doç. Dr. Necdet Aysal tarafından "Mustafa Kemal Atatürk" konulu konferans verildi.

Kaymakam Yıldız, konferans sonunda Aysal'a çiçek verdi. Ankara Üniversitesi,Mustafa Kemal Atatürk,Kızılcahamam
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:31