Kızılcahamam "Sıfır Atık Pilot Bölgesi" İlan Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Kızılcahamamımızı 'Sıfır Atık Pilot
Bölgesi' ilan ettik. Belediyemiz Sıfır Atık ekibini kurdu. Bakanlığımız personeliyle ortak bir çalışma yapıyorlar. Artık sokağımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz." dedi.
Kurum, Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen iftar programında, tüm birimlerin, "gönül belediyeciliği" anlayışıyla hizmet etmesi gerektiğini, 7 gün 24 saat esasıyla, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışması, Türk milletinin gönlüne girmesi gerektiğini söyledi.
Bu yaklaşımla çalışırlarsa, hiçbir vatandaşın kendilerine, "Devlet bizim sesimizi duymuyor, belediye bizimle ilgilenmiyor." demeyeceğini belirten Kurum, "Bizim kadim bir ilkemiz var. Biz bu vatandaşlarımıza sesimizi duyuramıyorsak eğer, halinden şikayetçiyse o vatandaşlarımız, biz işimizi iyi yapamamışız demektir. Eksiğiz, noksanız demektir. Biz bu anlayışla çalışmak zorundayız." diye konuştu.
Kızılcahamam'ın AK Parti
'ye yüksek oranda destek verdiğini ve şimdi sıranın hizmet üretmek olduğunu kaydeden Murat Kurum, seçimden önce birçok proje için söz verdikleri hatırlattı.
Her kentte millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Kurum, en kısa zamanda Kızılcahamam'a da bir millet bahçesi kazandıracaklarını dile getirdi. Ankara
, Cengiz Topel
, Kazım Karabekir
ve Soğuksu caddeleri üzerindeki dükkanları ve sokakları iyileştirmek suretiyle sokak sağlıklaştırması yapacakları sözünü verdiklerini aktaran Kurum, "Hemen seçimin akabinde İller Bankamıza talimat verdik. İller Bankamız bu caddelerdeki projelendirme çalışmasını yapıyorlar. Çok kısa sürede 2019 yılı içerisinde etaplar halinde bu söylediğimiz caddelerin sokak sağlıklaştırmasını yapacağız. Hem turizme hem istihdama katkı sağlayacak bu projeyi de belediyemizle gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, kentsel dönüşümle alakalı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığına talimat verdiğini ve Karşıyaka
Mahallesi'ndeki 1. etap çalışmasının ihalesini çok kısa süre içerisinde yapacaklarını vurguladı.
Yine Kızılcahamam'a bir Fizik Tedavi Hastanesi inşa edileceğini beyan ettiklerini ve arsa tahsis sürecinin başladığını aktaran Kurum, "En kısa sürede arsa tahsisini sonuçlandırmak suretiyle bu hastanemizi Kızılcahamam'a kazandırmak istiyoruz. Belediyemize ait termal tesisimizin yenilenmesi için çalışmalarımızı belediye başkanımız başlattı." değerlendirmesinde bulundu.
"2023 yılına kadar Kızılcahamam'a çöp kamyonu girmeyecek"
Bakanlık olarak Türkiye
'nin en büyük çevre hareketini olan Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Murat Kurum, şöyle devam etti:
"Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen ve bugün 18 bin 700 kamu, kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğimiz çok önemli bir proje. Ülkemizin her noktasına taşıdığımız Sıfır Atık Projesiyle ilgili önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kızılcahamamımızı 'Sıfır Atık Pilot Bölgesi' ilan ettik. Belediyemiz Sıfır Atık ekibini kurdu. Bakanlığımız personeliyle ortak bir çalışma yapıyorlar. Artık sokağımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz.
Organik atıkları ve geri dönüşebilecek atıkları ayrı ayrı toplayacağız. Organik atıklarımızı, kompost haline getirip, gübre haline getirip, yine parklarımıza, bahçelerimize kullanacağız. İnşallah 2023 yılına kadar Kızılcahamam'a çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz. Hem teknik hem de maddi anlamda her türlü ihtiyaçları tamamlayacağız. Kompost makineleriyle, getirme merkezleriyle, toplama merkezleriyle bu sistemleri kurmuş olacağız. Tüm Kızılcahamam bu projeye dahil olacak."
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Kaynak: AA