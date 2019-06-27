27.06.2019 17:01
Haberler » Yerel » Haber

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladıANKARA - Ankara'nın Kızılcam ilçesinde atlı polisler dönemi başladı.

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
ANKARA - Ankara 'nın Kızılcam ilçesinde atlı polisler dönemi başladı. Polisler her hafta ilçeye gelerek turizme renk katması hedefleniyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçemize gelerek, cadde ve sokaklarda, yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını ifade etti.
Bugün atlı polis ekiplerinin ilçeye geldiğini Kızılcahamam Kaymakam vekili Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Emniyet Müdürümüz Halil İbrahim Ulubey ile karşıladıklarını dile getiren Başkan Acar, Türkiye 'nin turizmiyle adı ön plana çıkan ilçemizi Kızılcahamam Belediyesi olarak turizme bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.
Acar, hafta da bir gün ilçeye gelecek çarşı ve sokaklarda gezeceklerini ifade ederek, "Atlar yerli ve yabancı turistlerimizin oldukça ilgisini çekecek diyerek İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'e de çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
Kaynak: İHA
Ulubey , Süleyman Acar , Ankara , Kızılcahamam , Yerel

Son Dakika Haberleri
17:00 Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
16:59 Karabük'te fuhuş operasyonu
16:40 Yaralı kuşun imdadına itfaiye yetişti
16:22 - Siirt'te camiler çocuk sesleriyle yankılanıyor
15:35 Evi yanan kadın o anları anlattı
15:28 Öğretmenler, doğa harikası Çatak Kanyonunda 7 kilometre yürüdü
14:21 Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu