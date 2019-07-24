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Kızılcahamam Türkiye ikincisi oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ikinci milli park oldu.

24.07.2019 09:20 Kızılcahamam Türkiye ikincisi oldu
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ikinci milli park oldu.

Soğuksu Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Yakın olması sebebiyle Başkentlilerin ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Kızılcahamam'da termal, dağ turizmi ve doğa turları için ideal mekanlar bulunuyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Başkent Ankara'nın 80 kilometre kuzeyinde olan ilçemiz, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle de hafta sonları ilçemizi gezmek ve mangal yakmak adına gelen misafirlerimiz hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edinilen bilgiye göre, Türkiye'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı" dedi.

Başkan Acar, ayrıca termal turizmi alanında Kızılcahamam'ın şifa deposu olduğunu belirterek, kaplıca suyunun romatizma hastalıkları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik eklem rahatsızlıklarına şifa verdiğinin tespit edildiğini söyledi. - ANKARA

Kızılcahamam, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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