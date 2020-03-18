Kızılcahamam zabıtası koronavirüs denetimleri sıkılaştırdı
Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimler artırıldı.
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Kızılcahamam ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimler artırıldı.
Özellikle temel gıda, ilaç ve temizlik malzemelerinde haksız fiyat artışları iddialarına karşı harekete geçen zabıta ekipleri, market, alışveriş merkezleri ve eczanelerde denetim çalışması gerçekleştirdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı.
Zabıta ekiplerinin ürün satış noktalarında denetime devam edeceğini belirten Acar, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve böyle bir durum tespit etmeleri halinde belediyeye şikayetlerini iletmeleri gerekiyor. İşini düzgün yapan ilçemiz esnafına hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısındayız."
Özellikle temel gıda, ilaç ve temizlik malzemelerinde haksız fiyat artışları iddialarına karşı harekete geçen zabıta ekipleri, market, alışveriş merkezleri ve eczanelerde denetim çalışması gerçekleştirdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı.
Zabıta ekiplerinin ürün satış noktalarında denetime devam edeceğini belirten Acar, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve böyle bir durum tespit etmeleri halinde belediyeye şikayetlerini iletmeleri gerekiyor. İşini düzgün yapan ilçemiz esnafına hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısındayız."
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Kaynak: AA
Etiketler : Kızılcahamam, Zabıta, Güncel
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