Kızılcahamamlı Çiftçilere 23 Ton Tohum Dağıtıldı

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da çiftçilere 23 ton fiy, korunga, mısır ve yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.Kızılcahamam merkeze bağlı mahallelerde toplam 115 çiftçi, yüzde 75 hibe destekli tohumlardan yararlandı. İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir, yaptığı açıklamada hayvancılığın geliştirilmesi için yem masraflarının azaltılması, ayrıca korunga ekim alanlarının artması, arıcılık yapan üreticilerin bal üretiminin artırılması amacıyla yem bitkileri ekimine önem verildiğini söyledi.Tohum dağıtımına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen de katıldı. Yaşar Yıldırım, çiftçilere hayırlı bereketli ürünler olması dileklerini iletti. - ANKARA