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Kızılcaköy'ü boyadılar

Efeler Belediyesi Kızılcaköy Kültür Merkezi'nde, çocuklar hem duvarları boyadı hem de eğlendi.

05.08.2019 16:20 Kızılcaköy'ü boyadılar
Efeler Belediyesi Kızılcaköy Kültür Merkezi'nde, çocuklar hem duvarları boyadı hem de eğlendi.

Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri ekipleri tarafından yapımı tamamlanan bina Kızılcaköylü çocuklar tarafından boyandı. Yaz döneminde Efeler Belediyesi Kültür Merkezleri'nde çocuklara yönelik yenilikçi ve öğretici etütler devam ediyor. Öğrencilerin derslerine ek olarak aldıkları eğitimlerin yanı sıra çocuklar öğretmenler eşliğinde eğlendirici uygulamalar da yapıyor.

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan binada çocuklar eğlenerek boyama yaptılar. Aldıkları ders eğitimleri haricinde de, farklı çalışmalar yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - AYDIN

Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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