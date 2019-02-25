Kızılcalar Mahalle Sakinlerinin Yüzünü Güldürdük

İhalesi gerçekleştirilen konutların sahiplerine seslenen Başkan Tutal, kararların oy birliği ile alındığını satışların da alışlarında objektif yapıldığını belirtti. Tutal, "50-60 yıllık kangren olmuş bir meseleyi çözüme kavuşturduk.2 yıl önce başlattığımız çalışmaların meyvesini verdi."

Mehmet Tutal, 52 yıldır tapularını alamayan vatandaşların artık kendi tapularına kavuşacaklarının müjdesini verdi. İmar revizyonu ve 18 uygulaması gibi uzun soluklu bir çalışmanın ardından şu an satışlarını alabileceklerini belirten Başkan Tutal, mahalle sakinlerine hayırlı olsun dedi. İhaleye katılan mülk sahipleri 52 yıldır kendi evlerinde yabancı olduklarını, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın girişimleri ile başlatılan uygulama ile tapularına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek Başkan Tutal'a teşekkürlerini ilettiler.

Söz konusu parsellerde bulunan evlerin tapu kaydında, mülkiyetin başkasının üzerinde olması ve mülkiyet varislerine ulaşılamaması durumu Belediye Başkanı Tutal'a 2016 yılında iletilmişti. Mesken sahiplerinin uzun zamandır yaşadıkları bir problem haline gelen bu sorun hakkında İmar revizyon çalışmaları başlatılarak İmar Kanununun 18. Madde uygulaması gerçekleşmiş ve nihayette ihalesi yapılan konutlar sahiplerini bulmuş oldu.

Kaynak: Bültenler