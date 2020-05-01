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Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyor

Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyorİZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcek diye tabir edilen 2 bin 345 böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık ormanlık alana bıraktı.

01.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:53
Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyor
İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcek diye tabir edilen 2 bin 345 böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık ormanlık alana bıraktı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele amacıyla laboratuvar ortamında hazırladıkları terminatör böcekleri her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde dağıttıklarını ifade etti.
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alana geçen günlerde terminatör böcekler diye tabir edilen toplam 2 bin 345 böcek bırakıldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa illerini kapsayan toplam 2,5 milyon hektar genel alana sahip olduklarını ifade eden Müdür Zafer Derince, bu alanın yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon 18 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Ormanların büyük çoğunluğunun kızılçam ormanları olduğunu dile getiren Derince, çam kese böceğinin özellikle kızılçam ormanlarında zarara neden olduğunu kaydetti. Eylül aylarında yumurtadan çıkıp larva haline gelen çam kese böceğinin kızılçam ağaçlarındaki ibreleri nisan ve mayıs ayına kadar yiyebildiğini söyleyen Derince, sürenin iklim koşullarına göre değişebildiğine dikkat çekerek "Larvalar ibreleri yedikten sonra tren katarı şeklinde toprağa inip krizalit haline geçerler. Ağustosta ergin hale gelip kelebek olur ve tekrar yumurta bırakırlar. Bu süreç içinde kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında ormanlarımızda zarara neden olurlar. Ağaçlarımızı tamamen öldürmezler, sadece gelişmelerini yavaşlatırlar. O dönemde ormana baktığınızda kurumuş gibi bir görüntü ile karşılaşırız" dedi.
YILDA 200 BİN BÖCEK ÜRETİLİYOR
Çam kese böceklerle mücadele için farklı yöntemler kullandıklarını söyleyen Zafer Derince, çevre kirliliğine neden olmaması için kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini, biyolojik mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı. Derince, "Çam kese böceklerini yiyen adeta onların yırtıcısı olarak tarif edilen Calosoma adlı bir böcek var. Onları üreterek ormana bırakıyoruz. Bu larvaları yiyorlar. Bir de yumurta koçanlarını ibrelerden topluyoruz. Ergenleri yumurta bırakmadan evvel yapışkanlı tuzaklarda yakalayarak mücadele ediyoruz. Ancak en önemli mücadelemiz yırtıcı böcekleri üreterek ormana bırakmak şeklinde" diye konuştu. Laboratuvarda yıllık ortalama 200 bin adet böcek ürettiklerini söyleyen Derince şöyle devam etti:
"Orman Müdürlüğü olarak her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde ormanlara bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ormanlara karşı olumsuz bir tavır gözlemlediklerinde, bir yangın yad a bizim görmediğimiz zarar oluştuğunda bize bildirmelerini istiyoruz." Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Mahallesi, Derince, Foça, Güncel, Haber

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