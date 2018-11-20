Kızılcaören'de Su Mutluluğu

Çalışmaları yerinde izleyen Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, sağlıklı ve yeterli suya kavuşmalarını sağlayan Başkan Büyükerşen'e minnettar oldukları söyledi.

Yakaboyu mahallelerinden olan Kızılcaören'de son aşamaya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği su deposunu yenileme çalışmaları muhtar Fesih Akkuş'un yüzünü güldürdü.

1960'lı yıllarda yapıldığı belirtilen Tepebaşı İlçesi Kızılcaören Mahallesinin su deposu, artan nüfusun su ihtiyacını karşılayamazken, sağlıksız koşullarda saklanan suyun yol açacağı hastalıklardan korkan Muhtar Fesih Akkuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den yardım istedi.Başkan Büyükerşen'in talimatıyla harekete geçen ESKİ yetkilileri, yaptıkları inceleme sonunda mahalleye 100 tonluk, suyu sağlıklı koşullarda saklayan polietilen depo konulmasına karar verdiler.

Hızla başlatılan çalışmalar sonrası köye 300 metre uzaklıktaki tepeye yerleştirilen, içinde manevra odası bulunan 3 adet depoya 600 metrelik boru hattı döşendi. 50 yıllık, hasar görmüş su deposu yerine modern 100 tonluk depoya kavuşmanın sevincini yaşayan Kızılcaören Mahallesi Muhtarı Fesih Akkuş, 5-6 yıldır susuzluk çektiklerini ifade ederek, " Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye başkanımız Büyükerşen'e teşekkür ederiz. Bizim isteğimiz kırılmadı, şimdi 100 tonluk yeni depoyla su sıkıntımız kalmayacak. Yollarımız çok kötüydü, 7-8 kilometrelik yolumuz yapıldı. Biz bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Başkanımıza ve ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'ya mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.