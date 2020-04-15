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Kızılcıhamam Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kızılcahamam Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.

15.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:38
Kızılcıhamam Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kızılcahamam Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye kadrolu işçilerini temsilen Belediye İş Sendikası temsilcileri katıldı.
Sözleşmede birinci yıl ilk 6 ay için yüzde 5 zam, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam ayrıca tüm sosyal haklara da yüzde 10 zam yapıldı.

Başkan Acar, belediye ve tüm işçiler adına imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Belediye İş, Güncel
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